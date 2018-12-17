Новые данные: при обрушении кровли в Подмосковье погибли трое рабочих и пострадали еще четверо

По факту обрушения кровли в Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело. Стало известно точное число жертв.

Напомним, сегодня утром поступил сигнал об обрушении кровли в строении на территории ООО "Техно Групп" в Дзержинске. По данным МЧС, площадь составила 170 кв.м.

Как сообщили Накануне.RU в ГСК СК России по Московской области, под завалами оказались рабочие. Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши, и под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение. Как уточнили в ведомстве, трое рабочих, находящихся непосредственно на крыше, погибли, а еще четверо, которые были внутри, с различными травмами госпитализированы в больницу.

Возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). На месте происшествия работает следственная группа, разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось, что под завалами могут оставаться люди. Известно, что в здании находился цех по ремонту холодильников.