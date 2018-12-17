Площадь обрушения кровли цеха в Подмосковье составила 170 "квадратов"

В МЧС рассказали некоторые подробности обрушения кровли в Подмосковье.

Напомним, сегодня утром поступил сигнал об обрушении кровли в строении на территории ООО "Техно Групп" в Дзержинске. По данным СМИ, в результате один человек погиб, еще восемь пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, площадь обрушения составила 170 кв.м. Сейчас производится разборка завалов, к месту следует дополнительная техника. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что под завалами могут оставаться люди. Известно, что в здании находился цех по ремонту холодильников, и в момент обрушения там ремонтировали кровлю.