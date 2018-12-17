Один человек погиб и восемь пострадали при обрушении кровли на предприятии в Подмосковье

На одном из предприятий в Подмосковье произошло обрушение кровли. В результате ЧП есть жертвы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, сегодня утром поступил сигнал об обрушении кровли в строении на территории ООО "Техно Групп" в Дзержинске. Как отметили в ведомстве, дальнейшая информация уточняется.

По данным СМИ, в результате один человек погиб, еще восемь пострадали. Сообщается, что под завалами могут оставаться люди. Известно, что в здании находился цех по ремонту холодильников, и в момент обрушения там ремонтировали кровлю.