17 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

Один человек погиб и восемь пострадали при обрушении кровли на предприятии в Подмосковье

На одном из предприятий в Подмосковье произошло обрушение кровли. В результате ЧП есть жертвы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, сегодня утром поступил сигнал об обрушении кровли в строении на территории ООО "Техно Групп" в Дзержинске. Как отметили в ведомстве, дальнейшая информация уточняется.

По данным СМИ, в результате один человек погиб, еще восемь пострадали. Сообщается, что под завалами могут оставаться люди. Известно, что в здании находился цех по ремонту холодильников, и в момент обрушения там ремонтировали кровлю.

обрушение кровли на заводе в Подмосковье(2018)|Фото: МЧС по Московской области

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Один человек погиб и восемь пострадали при обрушении кровли на предприятии в Подмосковье

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Теги: кровля, обрушение, Подмосковье



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Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2018 11:26 Мск Площадь обрушения кровли в Подмосковье составила 170 "квадратов"

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