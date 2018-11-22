В ДНР на 6,5 лет осудили экс-замминистра образования

Бывшая заместитель министра образования и науки ДНР Ирина Симонова приговорена к 6,5 годам тюрьмы. Приговор огласил зампредседателя Верховного суда ДНР Дмитрий Еремин, сообщает Донецкое агентство новостей.

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Симонова также наказана штрафом в размере 300 тыс. рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления ДНР.

Она осуждена по двум фактам получения взятки - за попустительство при выявлении нарушений и пособничество в назначении на вакантную должность.