14 Декабря 2018
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Политика В России

Путину удалось спародировать Ельцина

Российский президент Владимир Путин спародировал бывшего главу государства Бориса Ельцина, когда рассказывал, как тот предложил ему стать преемником.

Это произошло во время выступления Путина на форуме "Проектория" в Ярославле. Действующий президент рассказал, что Ельцин вызвал его к себе и сообщил, что хочет представить в Госдуме его кандидатуру на пост главы кабмина, после чего собирается предложить ему участие в выборах президента РФ. Ельцин спросил, согласен ли Путин, и тот ответил отрицательно.

"Он очень удивился, он был такой человек, своеобразный, [и говорит]: "Почему это"?" — сказал Путин, сымитировав интонацию Ельцина.

По словам президента Путина, тогда он ответил, что не готов, хотя "уже был большой мальчик".

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Путину удалось спародировать Ельцина

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Теги: Путин, Ельцин



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