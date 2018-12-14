14 Декабря 2018
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Экономика В России

Специалисты рассказали, что будет с рублем после возвращения ЦБ к закупкам валюты

Центробанк России 14 декабря объявит о возвращении к закупкам валюты для Минфина после четырехмесячного моратория, связанного с обвалом рубля.

Как ожидается, Банк России вернется к закупкам валюты с 15 января "при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках", говорила в конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Окончательное решение будут объявлены 14 декабря на заседании регулятора.

В январе увеличивается профицит счета текущих операций, то есть поступления от экспорта выше, чем от импорта - из-за эффекта сезонности. В январе меньше рабочих дней, а импорт сокращается из-за слабого потребительского спроса. Это поддерживает рубль.

Плюс поступления от экспорта будут выше из-за более высоких цен на нефть. Это также приведет к укреплению рубля. Эмоциональный же эффект от начала покупок ЦБ будет умеренным, полагает большинство экономистов.

"Рынок, вероятно, сразу заложил ожидания возвращения Банка России на валютный рынок. И каждое заявление от Банка России - это скорее подтверждение ожиданий, поэтому реакция на них была очень ограниченной", - считает старший экономист Sova Capital Limited Дарья Исакова.

Главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский считает, что в январе рубль будет традиционно укрепляться, потому что цены на нефть будут высокими, а объем экспорта будет существенно выше импорта. Но из-за покупок валюты в интересах минфина укрепление рубля будет не таким сильным, как могло бы быть. Экономист ждет в следующем году курса 62 рубля за доллар.

Но Райффайзенбанк настроен пессимистично. При таких ценах на нефть и курсе рубля профицит счета текущих операций составит всего 33 млрд долларов в 2019 году. И в таких условиях возобновление закупок валюты приведет к обвалу рубля до 73-77 рублей к концу 2019 года. Для сравнения сегодня доллар стоит 66,35 руб., сообщает BBC.

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Специалисты рассказали, что будет с рублем после возвращения ЦБ к закупкам валюты

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Теги: Центробанк, валюта, рубль



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