13 Декабря 2018
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Общество Северо-Кавказский ФО

Установлены личности нападавших на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии

Личности нападавших на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии установлены. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в Магасе, передает МИА "Россия сегодня".

"Нейтрализованные - жители республики Ханиев Артаган Ахмедович 1994 года рождения и Хашагульгов Муслим Тагирович 1987 года рождения", - сказал представитель ведомства. Оба опознаны родными.

Как сообщало Накануне.RU, накануне вечером в ТЦ "Ковчег" в Назрани двое неустановленных лиц казали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проводившим оперативно-розыскные мероприятия. В ходе нападения правоохранители получили осколочные ранения и их жизни ничего не угрожает. Злоумышленники скончались на месте происшествия от полученных при инциденте ранений. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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Установлены личности нападавших на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии

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Теги: Ингушетия, СКР, нападение, полиция



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