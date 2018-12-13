В Ингушетии возбудили дело после нападения двух злоумышленников на правоохранителей

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Накануне вечером в ТЦ "Ковчег" в Назрани двое неустановленных лиц казали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проводившим оперативно-розыскные мероприятия. У нападавших при себе было огнестрельное оружие и граната РГД.

"В результате взрыва гранаты двум сотрудникам правоохранительных органов, а также указанным лицам причинены осколочные ранения, от которых злоумышленники скончались на месте", - говорится в сообщении. Правоохранители госпитализированы.

Предварительно установлено, что подозреваемым было 24 и 31 год.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе нападения правоохранители получили осколочные ранения и их жизни ничего не угрожает.

При этом, как сообщало Накануне.RU, в результате инцидента погибли двое работников торгового дома "Ковчег".