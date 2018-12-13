В "Ахмате" открестились от перехода Глушакова из "Спартака"

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Центральный ФО В России Северо-Кавказский ФО

В "Ахмате" открестились от перехода Глушакова из "Спартака"

В футбольном клубе "Ахмат" прокомментировали возможный переход полузащитника Дениса Глушакова из московского "Спартака".
Читайте также:

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков якобы выразил желание перейти в чеченский клуб, чтобы снизить сумму алиментов своей жене, с которой они собрались разводиться.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

"Никаких переговоров и разговоров наш клуб с Денисом Глушаковым не вел и не ведет. Он находится на контракте в "Спартаке", - приводит слова функционера "Чемпионат".

Напомним, недавно во время матча с венским "Рапидом" на Глушакова попытался напасть болельщик. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов позже признал, что это происшествие сказалось на игре "красно-белых", уступивших в той встрече.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В "Ахмате" открестились от перехода Глушакова из "Спартака"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ахмат, Глушаков, Спартак



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1337

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети