В "Ахмате" открестились от перехода Глушакова из "Спартака"

В футбольном клубе "Ахмат" прокомментировали возможный переход полузащитника Дениса Глушакова из московского "Спартака".

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков якобы выразил желание перейти в чеченский клуб, чтобы снизить сумму алиментов своей жене, с которой они собрались разводиться.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

"Никаких переговоров и разговоров наш клуб с Денисом Глушаковым не вел и не ведет. Он находится на контракте в "Спартаке", - приводит слова функционера "Чемпионат".

Напомним, недавно во время матча с венским "Рапидом" на Глушакова попытался напасть болельщик. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов позже признал, что это происшествие сказалось на игре "красно-белых", уступивших в той встрече.