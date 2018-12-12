12 Декабря 2018
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Нападающий "Урала" Павел Погребняк готовится к четвертой свадьбе

По прогнозам, нападающий "Урала" Павел Погребняк (35) выйдет на поле за свою новую команду только после Нового года – он до сих пор восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия. Пока футболист тренируется по индивидуальной программе и… готовится сыграть четвертую свадьбу. Примечательно, что с одной и той же женщиной – матерью своих троих детей Марией (30).

В Instagram о подготовке к четвертой свадьбе написала сама Мария. "Мы готовимся к 4-ой свадьбе Как думаете, где она пройдёт?" – спрашивает Погребняк у своих подписчиков. В комментариях Марию спрашивают, зачем вообще это нужно делать. Семья Погребняк кажется стабильной на фоне резонансных скандалов у других футболистов (Тарасов, Глушаков, Мамаев, Кержаков и т.д.), так зачем нужны такие демонстративные шаги? Кто-то уверен, что так пара хочет отметить четвертую беременность Марии (у пары сейчас трое сыновей).  Другие пользователи пытаются угадать место свадьбы – по мнению большинства, это будут Мальдивские острова.

ÐœÐ°Ñ€Ð¸Ñ ÐŸÐ¾Ð³Ñ€ÐµÐ±Ð½ÑÐº ÐŸÐ°Ð²ÐµÐ» ÐŸÐ¾Ð³Ñ€ÐµÐ±Ð½ÑÐº|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/mariapoga_

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Нападающий "Урала" Павел Погребняк готовится к четвертой свадьбе

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Теги: павел погребняк, мария погребняк, повторная свадьба



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