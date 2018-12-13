Группа KREC вылетит в Пермь, несмотря на попытку общественников отменить концерт

В Перми инициативная группа спортсменов Орджоникидзевского района потребовала отменить концерт группы Krec, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты обратились с заявлением в полицию, в котором указали, что название группы якобы пропагандирует наркотик. Новость вызвала взрыв негодования у фанатов музыкантов: "Это идиотизм. Сначала послушайте содержимое, потом принимайте свои стремные радикальные меры, посмешище", "Давайте на лечение скинемся этим "спортсменам", "Хоть бы один трэк послушали эти спортсмены недоразвитые. Как такую музыку можно запрещать?" - пишут пользователи в социальных сетях.

Добавим, что на самом деле название группы произошло от сокращения слов: Kitchen RECords.

Организаторы концерта заявляют, что не видят оснований для отмены выступления

"То, что написано в заявлении, абсурдно, оснований для отмены - мы по крайней мере - не видим, и состав группы летит на концерт без изменений!" - сообщила одна из организаторов Валентина Березкина.

Выступление артистов должно состояться 16 декабря в клубе М5 по улице газеты Звезда, 5.

Добавим, что ранее в Кремле обратили внимание на участившиеся случаи отмен концертов популярных молодежных исполнителей. Президент Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснить причины отмены рэп-концертов.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

21 ноября концерт популярного рэпера Хаски в Ростове-на-Дону был сорван сотрудниками правоохранительных органов, которые отключили аппаратуру, пустили в зал лишь часть зрителей и выключили свет в зале.