22 Ноября 2018
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Задержанный репер Хаски отказался от прохождения медосвидетельствования

Российский исполнитель в стиле рэп Хаски, которого ранее задержала полиция Краснодара для беседы, отказался от прохождения медосвидетельствования.

По предварительным данным, штрафовать исполнителя не собираются, с ним просто побеседуют. Тем временем, к отделению приходит все больше поклонников исполнителя. Отказ от медицинского освидетельствования может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

Полиция обязана зафиксировать это в протоколе, после чего рэпера могут оштрафовать, либо арестовать на срок до 15 суток.

Вечером 21 ноября концерт Хаски в Ростове-на-Дону был сорван сотрудниками правоохранительных органов, которые отключили аппаратуру, пустила в зал лишь часть зрителей и включили свет в зале. В итоге репер выступи под аккомпанемент барабанов и поддержку зала, сообщает телеканал "360".

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Задержанный репер Хаски отказался от прохождения медосвидетельствования

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Теги: репер, Хаски, задержание, полиция



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