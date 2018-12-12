12 Декабря 2018
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Политика В России

Москалькова: Президент поручил разобраться с отменой рэп-концертов

Президент Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснить причины отмены рэп-концертов.

Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Он добавила, что направила запрос в московскую прокуратуру, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле обратили внимание на участившиеся случаи отмен концертов популярных молодежных исполнителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что там "очень внимательно" следят за ситуацией.

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, в свою очередь, назвал отмены концертов глупостью. Он призвал учиться работать с современной молодежной культурой.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

21 ноября концерт популярного рэпера Хаски в Ростове-на-Дону был сорван сотрудниками правоохранительных органов, которые отключили аппаратуру, пустили в зал лишь часть зрителей и выключили свет в зале.

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Москалькова: Президент поручил разобраться с отменой рэп-концертов

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Теги: владимир путин, татьяна москалькова, рэперы, концерты



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