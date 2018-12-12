12 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Турчинов: Запад навязывает неомарксизм

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что обществу навязывают идеологию неомарксизма, прикрываясь словами о правах человека, толерантности и защите женщин о насилия. Об этом он написал статью в издании "Левый берег".
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По его словам, ранее в роли угнетенных были крестьяне, пролетариат и народы, а сейчас "неомарксизм предлагает обществу борьбу за права новых "угнетенных", назначая на их роль эмансипированных женщин, гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное".

Он полагает, что после узаконивания особого статуса "угнетенных" будет введена уголовная ответственность против несогласных.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, жена Турчинова, декан факультета естественно-географического образования и экологии Украинского национального педагогического университета им. Драгоманова, опубликовала в июне статью "Гомодиктатура. Как развращать детей", в которой указала, что в стране работает некий "Институт модернизации содержания образования", который занимается правкой школьных учебников под предлогом их чистки от "дискриминационных утверждений". По ее словам, "антидискриминационная комиссия" продвигает гендерную идеологию и гомосексуализм, навязывая это детям. Эта же "антидискриминационная экспертиза" решила запретить в учебниках слово "родители". После этого иностранные НКО потребовали выгнать Турчинову из вуза. Вероятно, от расправы ее спасло то, что ее публично поддержал муж. В сентябре она написала о том, что гомодиктатура продвигается в глобальном масштабе.

Турчинов стал первым известным политиком на Украине, который открыто выступил против навязывания западной идеологии толерантности.

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Турчинов: Запад навязывает неомарксизм

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Теги: Украина, Александр Турчинов, марксизм



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