12 Декабря 2018
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Уже второй контрагент Антипинского НПЗ хочет обанкротить завод

"Режевской кабельный завод" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Антипинского НПЗ (входит в группу "Новый поток"). Это уже второй контрагент тюменского предприятия, который планирует требовать АНПЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

Причина обращения "Режкабеля" в суд - неисполненные просроченные обязательства АНПЗ в размере 19,5 млн руб., следует из сообщения, размещенного в базе СПАРК-Интерфакс. В пресс-службе АНПЗ пообещали прокомментировать сообщение позже.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова (ЗАВКОМ) опубликовал уведомление о намерении обратиться в суд с требованием банкротства завода. В пресс-службе АНПЗ тогда усомнились в обоснованности таких действий.

Напомним, в настоящий момент АНПЗ приостановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья.

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Уже второй контрагент Антипинского НПЗ хочет обанкротить завод

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Теги: Антипинский НПЗ, завод, нефть, переработка



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