14 Декабря 2018
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Антипинский НПЗ прокомментировал желание "Режкабеля" обанкротить завод

Антипинский НПЗ (входит в группу "Новый поток") прокомментировал сообщение уже второго контрагента предприятия о намерении обратиться в суд с требованием банкротства завода.
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Информацию опубликовал "Режевской кабельный завод", с предприятием у НПЗ заключено мировое соглашение, условия которого тюменский завод выполняет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АНПЗ.

"В настоящий момент Антипинским НПЗ погашена большая часть задолженности в размере 10 млн руб. В связи с тем, что мировое соглашение не утратило силу и его условия будут исполнены предприятием в полном объеме, основания для заявления ООО "Режевской кабельный завод" о признании Антипинского НПЗ банкротом отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

Напомни, ранее о намерении обанкротить АНПЗ заявил Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова, с которым у завода тоже заключено мировое соглашение. В пресс-службе отмечали, что платежи по соглашению тоже осуществляются в соответствии с графиком.

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Антипинский НПЗ прокомментировал желание "Режкабеля" обанкротить завод

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Теги: Антипинский НПЗ, Режкабель, банкротство Антипинского НПЗ



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