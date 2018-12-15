16 Декабря 2018
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"Способ "хватать и не пущать" – самый неэффективный": Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре

Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их полному снятию в области культуры, в том числе в части рэпа. Такое заявление он сделал на заседании совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал, что сегодняшняя молодежь с удовольствием воспринимает рэп за поэзию, откровенность и отличие от "фальшивой эстрады".

"Было резонансное задержание рэпера Хаски, отмена концертов, потом еще ряда исполнителей. Здесь, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, это категорически неправильно: наступать песне на горло силовыми методами, заключать и отменять концерты, на которые придет 500‒1 тыс. человек, но резонанс от этого будет на порядок больше и выше. С другой стороны, конечно, этически это не очень правильно. С третьей – определенные артисты сейчас сами в очередь выстроятся, чтобы получить этот запрет концерта и за счет этого получить так называемый хайп, то есть такую мимолетную популярность", - сказал Игорь Матвиенко.

В ответ президент согласился с утверждением, что то, то, что невозможно остановить, то нужно возглавить и "соответствующим образом направлять".

"Как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами ‒ это самое главное, потому что способ, о котором вы упомянули, – хватать и не пущать – самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно", - отметил Владимир Путин.

Прозвучавшее на заседании предложение "всем [все] разрешить" глава государства назвал "революционным" и посмеялся над ним. "Почему нам смешно? Потому что мы люди определенного круга, - сказал он, обратив внимание на смех среди участников заседания. - Вот нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось".

Напомним, за последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

рэпер Хаски(2017)|Фото:http://hiphop4real.com/

21 ноября концерт популярного рэпера Хаски в Ростове-на-Дону был сорван сотрудниками правоохранительных органов, которые отключили аппаратуру, пустили в зал лишь часть зрителей и выключили свет в зале.

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"Способ "хватать и не пущать" – самый неэффективный": Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре

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Теги: рэп, хаски, отмена концертов, владимир путин



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