Мэй заявила, что будет вести процедуру Brexit, несмотря на вотум недоверия к ней

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что до конца года будет вести процедуру Brexit.

Об этом стало известно в среду, 12 декабря. По словам Мэй, она будет продолжать, несмотря на вопрос о лидерстве ее партии о вотуме недоверия.

При этом процедура голосования по поводу доверия к главе парламента уже запущена. Свои голоса должны отдать 315 депутатов-консерваторов, а для удержания поста Мэй должна набрать как минимум 158 голосов, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, на днях Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте. Позже стало известно, что он проведет экстренные дебаты по вопросу выхода страны из Евросоюза.