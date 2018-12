В Китае запретил продажи iPhone

Телефоны Apple оказались под запретом в Китае.

Такое решение принял Народный суд города Фучжоу. Запрет на продажу действует в отношении семи моделей смартфонов американской корпорации: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Причиной стало ущемление патентных прав американского производителя компонентов для мобильных устройств Qualcomm, сообщает news.ru.

Как сообщалось ранее, житель Москвы решил отсудить у Apple компенсацию из-за неработающего iPhone 4S. Мужчина с 2013 года пользовался смартфоном iPhone 4S, который перестал включаться, а официальная гарантия закончилась. Москвич обратил внимание на коробку от гаджета и выяснил, что срок его службы - пять лет.