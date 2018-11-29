"Локомотив" выиграл в Лиге чемпионов впервые с 2004 года

Московский "Локомотив" уверенно победил турецкий "Галатасарай" в матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась в среду вечером в Москве и завершилась со счетом 2:0, передает корреспондент Накануне.RU.

В конце первого тайма мяч в свои ворота отправил игрок гостей Райан Донк. А на 54-й минуте Владислав Игнатьев закрепил преимущество "железнодорожников".

Стоит отметить, что эта победа стала для "Локомотива" первой с 2004 года в группе Лиги чемпионов. Ранее столичный клуб лишился даже теоретических шансов на продолжение борьбы в турнире.