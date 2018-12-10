10 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

СМИ: Осенний призыв на Украине сорван

На Украине практически сорван осенний призыв в армию. В некоторых областях недобор по призыву составляет 70-80%, пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в силовых структурах.
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Отмечается, что наибольший недобор имеет место в западных областях, где большинство призывников уезжают на заработки сразу после окончания школы, техникума или вуза.

"Их просто нет в стране, кого призывать? Те, кто остался в стране, скрываются. В сельских районах призывников вообще нет – молодежь уезжает в город поголовно. Там снимают квартиру, найти их крайне трудно", - признали в минобороны.

В одном из военкоматов отметили, что распространена продажа отсрочек и "отмазок" от армии. В крупных городах "откос" по здоровью навсегда стоит $1,5-2 тыс., в селе - в несколько раз меньше.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре военком Киева Сергей Клявлин признал, что призывная кампания на грани срыва, а явка в военкоматы рекордно упала.

С введением военного положения на Украине началась охота на "уклонистов", причем в ряде случаев останавливают и увозят прямо на улице. "При мне лично в военкомате троих ребят отправили прямо там на медкомиссию. Двух из них взяли и увезли в автобусе в неизвестном направлении", - написал пользователь Сергей Гутниченко.

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СМИ: Осенний призыв на Украине сорван

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Теги: Украина, призыв, армия, ВСУ



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