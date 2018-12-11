Дмитрий Медведев проведет совещание в Сабетте

"В рамках поездки председатель правительства примет участие в торжественной церемонии вывода завода " Ямал СПГ " на полную мощность", - говорится в сообщении пресс-службы.

В числе участников совещания - министры транспорта, энергетики, природных ресурсов, вице-премьеры Юрий Трутнев и Юрий Борисов , главы регионов.

Темой совещания станут инвестиционные проекты в арктической зоне, направленные на развитие Северного морского пути.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня, 11 декабря, проведет заседание по вопросам развития Арктики в ямальском порту Сабетта. Премьер также планирует встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым , сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.





