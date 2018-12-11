Дмитрий Медведев проведет совещание в Сабетте
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня, 11 декабря, проведет заседание по вопросам развития Арктики в ямальском порту Сабетта. Премьер также планирует встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.
Темой совещания станут инвестиционные проекты в арктической зоне, направленные на развитие Северного морского пути.
В числе участников совещания - министры транспорта, энергетики, природных ресурсов, вице-премьеры Юрий Трутнев и Юрий Борисов, главы регионов.
"В рамках поездки председатель правительства примет участие в торжественной церемонии вывода завода "Ямал СПГ" на полную мощность", - говорится в сообщении пресс-службы.