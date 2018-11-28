28 Ноября 2018
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НОВАТЭК защитит свои СПГ-проекты перед президентом

НОВАТЭК предложил включить свои проекты по расширению экспорта СПГ в национальный проект. Заявки компании, а также других частных инвесторов, будут обсуждаться сегодня на совещании у президента Владимира Путина с правительством.
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По данным "Коммерсанта", крупнейший проект из заявки НОВАТЭКа - "Арктик СПГ - 2", стоимостью 1,3 трлн руб. Он не требует государственных инвестиций. Также в заявке - проекты связанные с развитием Севморпути.

В целом сумма заявки по разделу арктические недра - 4,4 трлн руб. Общий список, подготовленный Правительством и РСПП, включает порядка тысячи проектов на 80,7 трлн руб., при этом только половина суммы - частные инвестиции. Бизнес просит государственного софинансирования.

Крупнейшая составляющая портфеля – заявки на "комплексную жилую застройку территорий" (30,4 трлн руб.), транспортая инфраструктура и добыча стоят по 10 – 11 трлн руб.

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НОВАТЭК защитит свои СПГ-проекты перед президентом

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Теги: НОВАТЭК, Арктик СПГ,



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