Трутнев возглавит госкомиссию по развитию Арктики

11 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель власти, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО Уральский ФО В России

Трутнев возглавит госкомиссию по развитию Арктики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав госкомиссии по вопросам развития Арктики. Об этом он сообщил на совещании с членами госкомиссии в Сабетте Ямало-Ненецкого АО, передает ТАСС.

"Я принял решение об обновлении состава госкомиссии, подписал соответствующее решение. Эта комиссия станет более компактной, она должна быть деловой, ее работа должна быть более интенсивной, учитывая масштабные задачи", - заявил Медведев.

Как сообщил председатель правительства, возглавит госкомиссию вице-премьер Юрий Трутнев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сегодня Дмитрий Медведев принял участие в церемонии запуска третьей очереди завода "Ямал СПГ".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трутнев возглавит госкомиссию по развитию Арктики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Медведев, Юрий Трутнев, госкомиссия, Арктика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2018 16:19 Мск Медведев запустил третью очередь завода "Ямал СПГ"
Ранее 11.12.2018 07:34 Мск Дмитрий Медведев проведет совещание в Сабетте

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1079

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети