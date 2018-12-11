Трутнев возглавит госкомиссию по развитию Арктики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав госкомиссии по вопросам развития Арктики. Об этом он сообщил на совещании с членами госкомиссии в Сабетте Ямало-Ненецкого АО, передает ТАСС.

"Я принял решение об обновлении состава госкомиссии, подписал соответствующее решение. Эта комиссия станет более компактной, она должна быть деловой, ее работа должна быть более интенсивной, учитывая масштабные задачи", - заявил Медведев.

Как сообщил председатель правительства, возглавит госкомиссию вице-премьер Юрий Трутнев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сегодня Дмитрий Медведев принял участие в церемонии запуска третьей очереди завода "Ямал СПГ".