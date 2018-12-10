Кержакову и его бывшей супруге назначена судебная экспертиза

Петроградский районный суд определил назначить судебную экспертизу экс-футболисту сборной России и "Зенита" Александру Кержакову и его жене Милане Тюльпановой в ходе рассмотрения их взаимных исковых заявлений о расторжении брака

Напомним, на прошлой неделе суд постановил, что на время разбирательства годовалый ребенок Тюльпановой и экс-футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова (36) должен находиться с матерью. Но, очевидно, бывшие супруги все-таки сошлись в том, что ребенок пока будет с отцом.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу городских судов, экспертиза будет проходить с участием эксперта-нарколога.

Производство по делу приостановлено.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что Тюльпанова впервые за долгое время повидалась с их общим сыном Артемием. Отметим, что для нее это первый ребенок, тогда как у Кержакова есть также двое детей от предыдущих браков.