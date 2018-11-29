29 Ноября 2018
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Общество Северо-Западный ФО

Суд встал на сторону бывшей жены Кержакова в споре за годовалого сына

В Санкт-Петербурге продолжается судебное разбирательство между экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым (36) и его бывшей женой Миланой Тюльпановой (25).

В Instagram дочери погибшего питерского сенатора Вадима Тюльпанова сегодня появилась такая запись: "Выиграла апелляцию! Сижу, рыдаю от счастья!".

Апелляцию Тюльпанова и ее защитник, известный адвокат Александр Добровинский подали после того, как с согласия суда Кержаков оставил годовалого сына Артемия у себя, хотя по первоначальному решению судебной инстанции на время разбирательства мальчик должен был остаться с матерью.

Две недели назад сторона Кержакова потребовала проведения психиатрической экспертизы для Тюльпановой. А ее представитель, в свою очередь, заявил, что Александр поднимал на Милану руку.

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Недолгое время пара была счастлива. По крайней мере, создавалась такая видимость.

Ранее Кержаков рассказывал журналистам, что не препятствовал Милане в возможности видеться с сыном, но ребенок, по его словам, не узнал мать, с которой редко виделся.

Тюльпанова приняла решение о разводе и суде за право опеки над ребенком после возвращения из Таиланда, где она проходила реабилитацию. До этого бывший муж обвинил ее в злоупотреблении алкоголем и наркотическими веществами. Милана не отрицает, что сорвалась после внезапной смерти отца, но видит в своем состоянии и вину супруга.

Напомним, Вадим Тюльпанов скоропостижно скончался в апреле 2017 года от сердечной недостаточности. Его не стало за несколько недель до рождения ребенка у Миланы и Александра. Для Тюльпановой это первый ребенок, у Кержакова уже есть двое детей от предыдущих браков. Примечательно, что ребенок от второго брака тоже после судов с его матерью перешел под опеку отца. Мать мальчика Кержаков также обвинял в употреблении запрещенных средств.   

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Суд встал на сторону бывшей жены Кержакова в споре за годовалого сына

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Теги: милана тюльпанова, александр кержаков, опека над ребенком



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