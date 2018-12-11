Милана Тюльпанова снова пожаловалась на Кержакова – не смогла забрать сына к себе

11 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Северо-Западный ФО

Милана Тюльпанова снова пожаловалась на Кержакова – не смогла забрать сына к себе

Милана Тюльпанова (25) пожаловалась на экс-супруга Александра Кержакова (36). По словам дочери покойного питерского сенатора, представители бывшего мужа в суде пообещали не препятствовать ее желанию забрать сына (полуторагодовалого Артемия).

Читайте также:

Однако своего Милане добиться не удалось. В Instagram Она написала: "Я пишу этот пост, как уже крик отчаяния, мои душевные силы на пределе! Из заседания в заседание я дожидалась, пока получу все соотвествующие документы, чтобы иметь официальную возможность забрать своего сына домой, не лишая его возможности в любой момент общаться с отцом. Хотя как матери мне было невыносимо больно!

И вчера во время суда под протокол сторона Кержакова заявила о том ,что я могу приехать и забрать своего малыша в любой момент, однако, приехав туда, я столкнулась с тем, что меня даже не пустили на территорию посёлка, где живет Александр! Все мои звонки и смс оставались без ответа и сына мне, конечно, никто не отдал.

ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ€ ÐšÐµÑ€Ð¶Ð°ÐºÐ¾Ð²|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/a.kerzhakov11

Кержаков с сыновьями

Я не понимаю, что происходит и почему мой бывший муж так очевидно нарушает закон и не хочет решить все мирным путём (я имею в виду, что не собираюсь и никогда не собиралась препятствовать его общению с сыном, в отличие от него)? Я не понимаю, почему, говоря о каком-то мифическом мировом соглашении, он снова принуждает подписать выгодные ему документы? Но я больше не готова быть жертвой его обмана".

Про Кержакова Милана добавляет: "Выходит, Александру законы не писаны, и я искренне не понимаю, как можно настолько не думать о своём ребёнке, чтобы лишать его матери?".

Ранее экс-футболист сборной России и питерского "Зенита" заявлял, что не препятствует встречам сына бывшей жены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Милана Тюльпанова снова пожаловалась на Кержакова – не смогла забрать сына к себе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: милана тюльпанова, александр кержаков, развод, опека над детьми



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2018 19:20 Мск Кержакову и его бывшей супруге назначена судебная экспертиза
Ранее 03.12.2018 10:00 Мск Кержаков и Тюльпанова попытаются договориться о воспитании сына без суда

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1042

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети