Милана Тюльпанова снова пожаловалась на Кержакова – не смогла забрать сына к себе

Милана Тюльпанова (25) пожаловалась на экс-супруга Александра Кержакова (36). По словам дочери покойного питерского сенатора, представители бывшего мужа в суде пообещали не препятствовать ее желанию забрать сына (полуторагодовалого Артемия).

Читайте также: Кержаков и Тюльпанова попытаются договориться о воспитании сына без суда

Однако своего Милане добиться не удалось. В Instagram Она написала: "Я пишу этот пост, как уже крик отчаяния, мои душевные силы на пределе! Из заседания в заседание я дожидалась, пока получу все соотвествующие документы, чтобы иметь официальную возможность забрать своего сына домой, не лишая его возможности в любой момент общаться с отцом. Хотя как матери мне было невыносимо больно!

И вчера во время суда под протокол сторона Кержакова заявила о том ,что я могу приехать и забрать своего малыша в любой момент, однако, приехав туда, я столкнулась с тем, что меня даже не пустили на территорию посёлка, где живет Александр! Все мои звонки и смс оставались без ответа и сына мне, конечно, никто не отдал.

Кержаков с сыновьями

Я не понимаю, что происходит и почему мой бывший муж так очевидно нарушает закон и не хочет решить все мирным путём (я имею в виду, что не собираюсь и никогда не собиралась препятствовать его общению с сыном, в отличие от него)? Я не понимаю, почему, говоря о каком-то мифическом мировом соглашении, он снова принуждает подписать выгодные ему документы? Но я больше не готова быть жертвой его обмана".

Про Кержакова Милана добавляет: "Выходит, Александру законы не писаны, и я искренне не понимаю, как можно настолько не думать о своём ребёнке, чтобы лишать его матери?".

Ранее экс-футболист сборной России и питерского "Зенита" заявлял, что не препятствует встречам сына бывшей жены.