10 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

На сессии ПМЭФ представили финансовую схему проекта ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" и консорциум партнеров

Власти Челябинской области планируют до 31 января 2019 года завершить переговоры и согласовать условия концессионного соглашения по созданию ВСМ "Челябинск – Екатеринбург". Об этом на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске рассказал генеральный директор ХП "УСМ" Сергей Бревнов, передает корреспондент Накануне.RU.

На выездной сессии Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития" был представлен проект строительства Уральской скоростной магистрали.

Как рассказал Сергей Бревнов, время в пути между городами составит 1 час 10 минут. От вокзала до аэропорта можно будет доехать за 15 минут, время в пути между аэропортами сосавит 55 минут. Пассажиропоток оценивается в 4 млн пассажиров в год к 2034 г. И как отмечают челябинские власти, это консервативный сценарий.

Проект планируется реализовать по концессионной схеме. В конце 2017 года в правительство РФ была подана частная концессионная инициатива.

"Переговоры на сегодняшний момент активно идут, мы согласовали большую часть условий концессионного соглашения и надеемся, что до 31 января 2019 года мы закончим переговоры, согласуем все условия, в дальнейшем проведем соответствующие процедуры, и выйдем на подписание концессионного соглашения", - подчеркнул он.

В ходе презентации проекта Бревнов озвучил подрядчиков и финансовых партнеров проекта. Так, среди подрядчиков он назвал турецкую компанию IC Ictas Insaat, которая занималась строительством Западного скоростного диаметра, специализированного железнодорожного подрядчика "Спецтрансстрой" и южноуральские предприятия, которые готовы выступать поставщиками материалов и оборудования для ВСМ. Стратегическим финансовым и технологическим партнером выступают Siemens, компании "Немецкой инициативы" и РФПИ. Также в участие в проекте заинтересованы Евразийский банк развития (ЕАБР) и Газпромбанк. Кроме того, определены перевозчики: ЦППК и РЖД (в качестве транзитного перевозчика).

В настоящий момент власти ждут согласования стоимости концессионного соглашение и его заключения. Проектирование магистрали планируется осуществить в 2019-2020 гг., получить положительное заключение госэкспертизы и в 2021 году приступить к строительству. В эксплуатацию магистраль планируется запустить в 2025 году, которая по концессионному соглашению рассчитана на 26 лет.

Строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд руб. В частности, 50-65% планируется покрыть за счет капитального гранта Российской Федерации, 25-40% составят заёмные средства и 10% - средства акционеров.

"Безусловно, что эта финансовая схема предполагает определенные гарантии, нивелирование рисков. В своей финансовая модели мы видим, что у нас имеется операционная безубыточность. Это основной критерий, который предъявляют к операционной деятельности концессионера правительство и первое лицо государства. На операционную безубыточность мы выходим, начиная с четвертого года эксплуатации", - отметил Сергей Бревнов.

Власти рассчитывают, что после запуска проекта цена билета будет конкурировать с автобусом и будет значительно меньше, чем проезд в плацкарте.

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На сессии ПМЭФ представили финансовую схему проекта ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" и консорциум партнеров

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Теги: ВСМ Челябинск-Екатеринбург, ВСМ, строительство, концессия, инвестор, финансирование,



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