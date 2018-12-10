Строительство ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд рублей

Строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд рублей. Челябинская область готова финансировать проект, но на этапе эксплуатации. Об этом на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске рассказал вице-губернатор Руслан Гаттаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель губернатора рассказал, что ВСМ свяжет два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск.

Предварительно экспертами проект оценивается в 350 млрд руб.

"Мы входим в проектирование в следующем году и только после проектирования мы сможем сказать сколько будет стоить проект", - подчеркнул он.

При запуске ВСМ добраться из одного города в другой можно будет за 1 час 10 минут. Именно это время позволит регионам получить все агломерационные эффекты.

"Мы смотрели, если мы начинаем двигаться по времени, то каждая минута увеличения времени в пути миллиардами ухудшает агломерационные эффекты. Пассажиропоток важен, но основные эффекты не от продажи билетов, а именно от ускорения регионов, от того что мы превратимся в один город. В Челябинске повысится конкуренция, мы создадим единый конкурентный рынок. И именно это даст эффекты, а они очень большие. На протяжении 30 лет общий прирост ВВП регионов 2,2 трлн руб., более 500 млрд общий бюджетный эффект", - уточнил он.

Руслан Гаттаров рассказал, что региональные власти готовы софинансировать проект, но только на этапе эксплуатации.

"На этапе эксплуатации и когда появятся эффекты, мы будем выплачивать заемную часть плюс, если будут выпадающие доходы при эксплуатации", - подчеркнул он.

На этапе строительства власти рассчитывают, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.

Сергей Бревнов представил структуру финансирования проекта: 50-65% капитальный грант, 25-40% заёмные средства и 10% средства акционеров. Власти рассчитывают, что после запуска проекта цена билета будет конкурировать с автобусом и дешевле плацкарта.