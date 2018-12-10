Борт "ЮТэйр" рейса Тюмень - Уфа из-за неизвестной технической неисправности экстренно сел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за неисправности сел борт "ЮТэйр", летевший из Тюмени в Уфу, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО Накануне.RU сообщили, что борт приземлился в "Кольцово" около полудня. Причина – техническая неисправность, какая именно – выясняет специальная комиссия. С жалобами никто не обращался.

На борту было 63 пассажира и четыре члена экипажа. Неизвестно, остается ли сейчас борт в столице Урала – по информации силовиков, он все еще в Екатеринбурге. Получить комментарий аэрогавани и перевозчика не удалось.