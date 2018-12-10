В Челябинске из-за потери сознания у пассажира экстренно сел самолет из Махачкалы

Один из пассажиров самолета, который летел по маршруту "Махачкала - Сургут", во время выполнения полета постоянно терял сознание, борт пришлось срочно посадить в Челябинске.

39-летнего жителя Ноябрьска осмотрели медики, однако мужчина не захотел ложиться на обследование, сообщили Накануне.RU сотрудники аэропорта.

Пострадавший отказался лететь дальше и решил добраться поездом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Через 50 минут борт вновь поднялся в воздух и направился в Сургут.