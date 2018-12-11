Причиной экстренной посадки самолета "ЮТэйр" в Екатеринбурге стало повреждение лобового стекла

Причиной экстренной посадки самолета "ЮТэйр" в Екатеринбурге стало повреждение лобового стекла. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", перед полётом самолёт прошёл подготовку, неисправностей обнаружено не было.

"В полете поступил сигнал о повреждении внешнего слоя лобового стекла, и в целях безопасности командир принял решение о посадке. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Екатеринбурга", - добавили в пресс-службе.

Вчера авиакомпания подготовила для вылета новый самолёт. Из Екатеринбурга пассажиры рейса Тюмень - Уфа вылетели в 16.29 по местному времени.

"На время ожидания с пассажирами находились представители "ЮТэйр". Для пассажиров были предоставлены еда и напитки", - сообщили в авиакомпании.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что на борту было 63 пассажира и четыре члена экипажа. С жалобами никто не обращался.