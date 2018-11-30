Путин призвал лидеров БРИКС к формированию "справедливой системы международных отношений"

Президент РФ Владимир Путин принял участие во встрече глав государств-участников международного объединения БРИКС в рамках саммита Групп двадцати (G20). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российский лидер прибыл сегодня в Буэнос-Айрес для участия в мероприятии G20. Среди прочего, в его планы входят встречи с лидерами ряда стран.

В начале своей речи на встрече лидеров БРИКС Путин выразил признательность президенту ЮАР Сирилу Рамафосе за организацию совместной работы государств "пятёрки", а также благодарность президенту Бразилии Мишелу Темеру за поддержку объединения и вклад в российско-бразильские отношения.

Далее, российский лидер поддержал "многое из сказанного" коллегами по БРИКС о "непростой ситуации в мировой политике, экономике, торговле и финансах", отметив, в частности, увеличение мирового долга, волатильность фондовых рынков и углубление торговых противоречий.

"В целом нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция всё чаще подменяет собой честный и равноправный межгосударственный диалог, — сказал Путин. — Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права".

Российский лидер призвал государства "пятёрки" и в дальнейшем прилагать совместные усилия для "формирования справедливой и равноправной системы международных отношений".

"Именно коллективные действия, основанные на взаимном уважении и учёте интересов, востребованы для решения острых проблем, стоящих перед мировым сообществом", — подчеркнул он.

Кроме того, Путин выразил сожаление "не снижающейся опасностью" от международного терроризма, отметив при этом недопустимость двойных стандартов или каких-либо компромиссов в отношении преступных группировок.

"Мы видим, что в Сирии, например, где боевики продолжают вооружённые нападения на правительственные силы, вопиющим нарушением режима прекращения огня стала атака 24 ноября против жителей западной части города Алеппо с применением химических отравляющих веществ, предположительно хлора, — сказал российский лидер. — Пострадали десятки сирийцев, среди них дети. Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки".

По мнению Путина, для долгосрочной стабилизации ситуации в арабской республики необходимо "продвигать реальный процесс политического урегулирования", в том числе в рамках "астанинского формата". Он также выразил надежду на содействие стран-членов БРИКС в гуманитарных программах помощи Сирии.

Кроме того, Путин отметил "подвижки в урегулировании ситуации на Корейском полуострове", сделав при этом оговорку о риске срыва достигнутых договорённостей из-за "ультимативных требований односторонних уступок" со стороны Пхеньяна.

"Поэтому важно, чтобы в ответ на шаги КНДР по разоружению постепенно ослаблялся и санкционный режим в отношении этой страны", — подчеркнул глава российского государства.

Далее, он выразил тревогу положением дел в сфере нераспространения и разоружения, в частности, возможным отказом США от обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. По словам Путина, такая ситуация создаёт "риски неконтролируемой гонки вооружений".