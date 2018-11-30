В Нижнем Тагиле ищут цыганку, которая с помощью гипноза обокрала медсестру

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают женщину, которая с помощью гипноза обокрала медсестру в поликлинике.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мошенница украла у медика золотые украшения на сумму порядка 60 тыс. руб.

Преступление было совершено накануне в поликлинике, расположенной на улице Новострой, 24.

Просматривая записи с камер видеонаблюдения, установленных в медицинском учреждении, оперативники обнаружили нечистую на руку посетительницу в красном пуховике и синем платке.

В руках она держала светлую сумку.

Всех, кто располагает информацией о злоумышленнице, просьба обратиться в дежурную часть отдела полиции №18 по телефону (3435)47-71-02 или на линию 02.