30 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Львовский горсовет не поддержал закрытие Генконсульства РФ

Депутаты Львовского горсовета не проголосовали за то, чтобы Генеральное консульство РФ во Львове закрыли.
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Днем ранее горсовет обратился в МИД Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. А депутат Игорь Телишевский внес предложение проголосовать за предложение закрыть Генконсульство РФ в городе.

Однако сегодня депутаты не поддержали это предложение, решив изменить текст. В предложении Телишевского подчеркивалась необходимость закрыть консульство, а после доработки записали так: "усилить дипломатическое давление на РФ вплоть до расторжения дипломатических отношений", сообщает УНИАН.

Телишевский заявил, что разочарован таким решением, так как солдаты "защищают Украину на войне, а эти люди боятся проявить твердость духа в сессионном зале". По его мнению, присутствие во Львове дипломатического учреждения РФ может обострить социальную напряженность в городе.

25-26 ноября возле здания консульства протестовали нацисты, сжигая шины.

Как сообщало Накануне.RU, глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений с Россией.

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Львовский горсовет не поддержал закрытие Генконсульства РФ

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Теги: Украина, Львов, консульство



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