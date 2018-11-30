Львовский горсовет не поддержал закрытие Генконсульства РФ

Депутаты Львовского горсовета не проголосовали за то, чтобы Генеральное консульство РФ во Львове закрыли.

Днем ранее горсовет обратился в МИД Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. А депутат Игорь Телишевский внес предложение проголосовать за предложение закрыть Генконсульство РФ в городе.

Однако сегодня депутаты не поддержали это предложение, решив изменить текст. В предложении Телишевского подчеркивалась необходимость закрыть консульство, а после доработки записали так: "усилить дипломатическое давление на РФ вплоть до расторжения дипломатических отношений", сообщает УНИАН.

Телишевский заявил, что разочарован таким решением, так как солдаты "защищают Украину на войне, а эти люди боятся проявить твердость духа в сессионном зале". По его мнению, присутствие во Львове дипломатического учреждения РФ может обострить социальную напряженность в городе.

25-26 ноября возле здания консульства протестовали нацисты, сжигая шины.

Как сообщало Накануне.RU, глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений с Россией.