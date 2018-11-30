30 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Климкин анонсировал разрыв 40 украинско-российских соглашений

Киев в ближайшее время намерен в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Москвой, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин.

По его словам, как передают "Известия", уже "убито" 48 договоров. При этом министр отметил, что данный процесс не должен "навредить" гражданам Украины.

"Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений", –– сказал Климкин в эфире телеканала "1+1", добавив, что Киев решил в корне пересмотреть всю двустороннюю договорно-правовую базу с РФ и расторгнуть все соглашения, начиная с 2014 года.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава украинского МИД призвал к введению визового режима с Россией.

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Климкин анонсировал разрыв 40 украинско-российских соглашений

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Теги: Украина, МИД Украины, Павел Климкин, соглашения



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