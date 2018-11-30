Ространснадзор внепланово проверит "UTair-вертолетные услуги" после жесткой посадки Ми-26 в НАО

После трагедии с Ми-26 в Ненецком автономном округе началась внеплановая поверка компании "UТair-вертолетные услуги", сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Ространснадзора Анастасия Кравченко.

Проверка коснется соблюдения организацией требований воздушного законодательства. При этом изучением обстоятельств и причин аварии занимается Межгосударственный авиационный комитет.

Напомним, 28 ноября в 15.50 по московскому времени при заходе на посадку на площадку "Пижма" вертолет жестко приземлился на левый борт в 700 м от посадочной площадки. На борту находились шесть членов экипажа, пассажиров и груза не было. Один человек погиб, остальные самостоятельно покинули вертолет. У четверых состояние средней тяжести, один — в стабильно тяжелом состоянии.