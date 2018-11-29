30 Ноября 2018
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Происшествия Северо-Западный ФО

"ЮТэйр" сообщил подробности жесткой посадки вертолета Ми-26

Вертолет Ми-26, в результате жесткой посадки которого погиб один член экипажа, в день вылета и был полностью исправен и имел действующий сертификат летной годности. Подробности инцидента Накануне.RU сообщили в пресс-службе "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Вертолет жестко приземлился в Ненецком автономном округе. В условиях резкого ухудшения видимости вертолет приземлился на левый борт в 700 метрах от посадочной площадки.

"На борту вертолета находились шесть членов экипажа. Пассажиров и груза сторонних организаций не было. Погиб командир-инструктор воздушного судна, один из опытнейших пилотов Ми-26 в России. Авиапроисшествий не имел, налетал 12 600 часов, из которых более 5 600 часов — в качестве командира Ми-26", - сообщили в компании.

Другие члены экипажа получили травмы, сейчас они находятся в больнице. У четверых состояние средней тяжести, один — в стабильно тяжелом состоянии.

Идет расследование происшествия.

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"ЮТэйр" сообщил подробности жесткой посадки вертолета Ми-26

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Теги: Ми-26, Ненецкий автономный округ



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Ранее 28.11.2018 17:04 Мск В Ненецком АО вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку: один человек погиб

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