"ЮТэйр" сообщил подробности жесткой посадки вертолета Ми-26

Вертолет Ми-26, в результате жесткой посадки которого погиб один член экипажа, в день вылета и был полностью исправен и имел действующий сертификат летной годности. Подробности инцидента Накануне.RU сообщили в пресс-службе "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Вертолет жестко приземлился в Ненецком автономном округе. В условиях резкого ухудшения видимости вертолет приземлился на левый борт в 700 метрах от посадочной площадки.

"На борту вертолета находились шесть членов экипажа. Пассажиров и груза сторонних организаций не было. Погиб командир-инструктор воздушного судна, один из опытнейших пилотов Ми-26 в России. Авиапроисшествий не имел, налетал 12 600 часов, из которых более 5 600 часов — в качестве командира Ми-26", - сообщили в компании.

Другие члены экипажа получили травмы, сейчас они находятся в больнице. У четверых состояние средней тяжести, один — в стабильно тяжелом состоянии.

Идет расследование происшествия.