30 Ноября 2018
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Общество Уральский ФО

В Тюмени заблокировали сайты с информацией о способах обмана счетчиков воды, газа и электроэнергии

По искам прокуратуры Упоровского района Тюменской области ограничен доступ к сайтам, которые обучали различным способам обмана счетчиков воды, газа и электроэнергии.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, на шести ресурсах рассказывалось о различных способах обмана счетчиков воды, газа и электроэнергии, чтобы незаконно уменьшить коммунальные платежи.

Так, на одном из сайтов содержались подробнейшие инструкции о том, как отмотать счетчик воды пылесосом или затормозить ход водосчетчика с помощью магнита. Другой ресурс предлагал купить магниты, заявляя, "что ресурс работы магнита более 100 лет и в случае его установки тратиться повторно не придется".

Еще один сайт сообщал, какие модели газовых счетчиков поддаются остановке магнитом, а какие нет. Три сайта рассказывали, как смотать электросчетчик.

Прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд требования надзорного ведомства полностью удовлетворил и сайты заблокировали.

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В Тюмени заблокировали сайты с информацией о способах обмана счетчиков воды, газа и электроэнергии

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Теги: сайты, счетчики, прокуратура



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