29 Ноября 2018
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Азовский инцидент: постскриптум

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Политика В бывшем СССР Украина

Киев заявил, что Россия "заблокировала" украинские порты на Азовском море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в Facebook, что Россия "заблокировала" украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск.
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По его словам, движение через Керченский пролив осуществляется только в направлении российских портов. В ожидании на вход в Азовское море стоят 18 судов, на выход - 9, а еще 8 кораблей стоят у причалов в портах.

Омелян обвинил Россию в "целенаправленной эскалации ситуации".

Украинский президент Петр Порошенко красочно заявил "о бесчеловечной морской охоте на украинских моряков" и попросил ЕС ужесточить санкции против России, чтобы прекратить "ползучую аннексию" Азовского моря.

Накануне он сказал, что Россия якобы хочет создать угрозу промышленным центрам Украины - Бердянску и Мариуполю, а также препятствовать экспорту и оставить людей без работы. Ранее он заявил, что ожидает "широкомасштабного наземного вторжения".

МИД РФ отметил, что инцидент в Черном море - это провокация с расчетом на скандал.

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Киев заявил, что Россия "заблокировала" украинские порты на Азовском море

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Азовское море



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