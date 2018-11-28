28 Ноября 2018
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ФСБ нагрянула с обысками в мэрию Якутска

Контрразведчики нагрянули с обысками в мэрию Якутска.
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По данным местных СМИ, изымаются документы городского агентства культуры и художественного образования. Известно, что обыски проводят сотрудники УФСБ республики. Других подробностей пока нет.

В самой мэрии Якутска пообещали прокомментировать произошедшее, но сделать это позже, пишет Regnum.

Напомним, ранее стало известно, что якутские чиновники выставили на аукцион четыре служебных автомобиля. Продать транспорт распорядилась глава города Сардана Авксентьева. Сообщалось, что часть вырученных от продажи средств пойдут на продолжение работы социального такси - путем погашения задолженности муниципальных предприятий, на балансе у которых они находились.

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ФСБ нагрянула с обысками в мэрию Якутска

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Теги: ФСБ, обыски, Якутск, мэрия



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