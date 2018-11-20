Мэр Якутска продает служебные внедорожники

В Якутии выставили на аукцион четыре служебных автомобиля.

Продать транспорт распорядилась глава города Сардана Авксентьева. Часть вырученных от продажи средств пойдут на продолжение работы социального такси, путем погашения задолженности муниципальных предприятий, на балансе у которых они находились. Таким образом, власти города сэкономят средства из бюджета Якутска.

С молотка уйдут два Toyota Land Cruiser 2013 года и один 2007 года, а также Nissan Patrol 2013 года.

Каждый из двух Land Cruiser 2013 года, согласно оценке, продается по 2,261 млн руб. Nissan Patrol реализуется по начальной цене в 1,770 млн руб., Toyota Land Cruiser 2007 года - по 719 тыс. руб., сообщает "Интерфакс".