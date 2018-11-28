В мэрии Якутска заявили, что "не уполномочены" комментировать визит ФСБ

В мэрии Якутска выступили с заявлением по поводу оперативных мероприятий в здании городской администрации.

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Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники республиканского УФСБ нагрянули с обысками в мэрию Якутска. Сообщалось, что изымаются документы.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, оперативные мероприятия контрразведчиков действительно проводились сегодня утром в управлении культуры и духовного развития. Глава Якутска Сардана Авксентьева в установленном законом порядке была обо всем уведомлена.

"Комментировать ход следственных мероприятий и подробности их проведения администрация городского округа не уполномочена", - добавили в мэрии.

В ФСБ пока воздерживаются от комментариев.