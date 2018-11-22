Убийца трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу в Якутии получил девять лет "строгача"

Суд вынес приговор по делу об убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, пропавшего в прошлом году в Якутии. Убийца отправился за решетку, а его подельнику назначен штраф.

Напомним, Макаров 5 ноября вышел из дома, расположенного по Намскому тракту в Якутске, и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Позже тело спортсмена обнаружили в лесу.

22 ноября был задержан подозреваемый. Он сразу дал показания об обстоятельствах совершенного злодеяния. Также удалось выйти на след его подельника.

Фото со следственного эксперимента

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, установлено, что убийство было совершено в ходе ссоры по незначительному поводу. Макарова зарезали, после чего преступник решил спрятать тело спортсмена и привлек к этому своего родственника. Как установили следователи, мужчины вывезли труп в район 45 километра Вилюйского тракта и спрятали в снежном сугробе, после чего скрылись.

Иннокентий Макаров

Свою вину злоумышленник и его подельник признали полностью. Убийце назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с компенсацией морального вреда в размере 2 млн руб. Что касается виновного в укрывательстве преступления родственника, то ему назначен штраф.