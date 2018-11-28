28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Читайте также:

Ранее, как сообщало Накануне.RU, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении Госдумой и одобрен Совфедом.

Эксперимент будет запущен 1 января 2019 года и будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно.

"В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов РФ для целей применения специального налогового режима физическое лицо самостоятельно выбирает субъект РФ, на территории которого им ведётся деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации

Кроме того, согласно закону, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от обложения налогом на доходы физлиц в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход.

В свою очередь, индивидуальные предприниматели, применяющий специальный налоговый режим, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию России и иные территории в её юрисдикции.

При этом перейти на такой режим налогообложения не смогут лица, занимающиеся продажей подакцизных товаров, перепродажей товаров и имущественных прав, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых, и те, кто занимается предпринимательством в интересах третьего лица на договорной основе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, самозанятые, налог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1815

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети