Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении Госдумой и одобрен Совфедом.

Эксперимент будет запущен 1 января 2019 года и будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно.

"В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов РФ для целей применения специального налогового режима физическое лицо самостоятельно выбирает субъект РФ, на территории которого им ведётся деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации

Кроме того, согласно закону, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от обложения налогом на доходы физлиц в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход.

В свою очередь, индивидуальные предприниматели, применяющий специальный налоговый режим, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию России и иные территории в её юрисдикции.

При этом перейти на такой режим налогообложения не смогут лица, занимающиеся продажей подакцизных товаров, перепродажей товаров и имущественных прав, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых, и те, кто занимается предпринимательством в интересах третьего лица на договорной основе.