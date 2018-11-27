На Среднем Урале осудили водителя "скорой", по вине которого умерла пациентка

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя "скорой помощи" Ивана Махрова, которого признали виновным в смерти пациентки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину судили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Утром 30 декабря 2016 года, когда бригада скорой медицинской помощи осуществляла перевозку пациентки 1939 года рождения, в соответствии с должностной инструкцией, водитель исполнял обязанности санитара и помогал в транспортировке пациентки. Отмечается, что ранее женщина находилась в больнице с не опасным для жизни заболеванием.

По информации суда, Махров ненадлежащим образом, без чьей-либо помощи осуществлял погрузку тележки-каталки с пациенткой.

"Махров допустил крен этой тележки-каталки с последующим выпадением пациентки и соударением ее головы о пол автомобиля, что в результате привело к получению пациенткой повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы, повлекших ее смерть в вечернее время в этот же день", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Свою вину Махров не признал, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Также в счет возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда с ГБУЗ Свердловской области "Городская станция скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил" в пользу потерпевших взыскано свыше 642 тыс. рублей.