26 Ноября 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край

В Приморье после ремонта объектов Минобороны пропали более 7 млн рублей

В Приморье возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при проведении ремонта объектов Министерства обороны России.
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Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Тихоокеанского флота, в марте 2016 года начальник управления эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Восточного военного округа незаконно включил в план текущего ремонта 16 объектов воинской части, дислоцированной в поселке Дунай Приморского края. При этом дефектных актов и локальных смет на каждый объект составлено не было.

Осенью того же года офицер не проверил качество и объемы выполненных подрядчиком работ и подписал акты о приемке и справки об их стоимости, что стало основанием для необоснованного перечисления коммерсантам более 7 млн руб.

Против начальника управления возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Сейчас проводится расследование.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о задержании экс-начальника управления Минобороны по работе с личным составом Михаила Барышева. Сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в период проведения Всемирных военных игр в Сочи, которые состоялись в прошлом году.

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В Приморье после ремонта объектов Минобороны пропали более 7 млн рублей

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Теги: Приморье, Минобороны, ремонт, дело



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