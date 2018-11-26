Красноярский суд рассмотрит вопрос о лишении Аленичева водительских прав в конце года

Мировой суд Красноярска определился с датой рассмотрения дела главного тренера местного "Енисея" Дмитрия Аленичева.

Напомним, ранее сообщалось, что известный специалист был задержан ДПС за управление клубным автомобилем в нетрезвом состоянии. СМИ утверждали, что Аленичев якобы выпивал в баре, поругался с одним из посетителей, сел за руль и уехал, а его оппонент позвонил в полицию: инспекторы остановили тренера и предложили тому пройти тест на алкоголь, но он отказался и стал угрожать сотрудникам.

Теперь Аленичеву грозит лишение водительских прав. Как сообщили в пресс-службе мирового суда Красноярска, его дело будет рассмотрено 26 декабря.

Напомним, в самом "Енисее" также выступили с официальным заявлением по поводу инцидента. Там отметили, что ждут официальных данных от Госавтоинспекции.