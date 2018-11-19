"Человек, похожий на Аленичева": в Сети появилось видео задержания тренера красноярского "Енисея"

В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания главного тренера красноярского "Енисея" Дмитрия Аленичева.

Ранее сообщалось, что известный тренер был задержан ДПС за управление клубным автомобилем в нетрезвом состоянии. СМИ утверждали, что Аленичев якобы выпивал в баре, поругался с одним из посетителей, сел за руль и уехал, а его оппонент позвонил в полицию: инспекторы остановили тренера и предложили тому пройти тест на алкоголь, но он отказался и стал угрожать сотрудникам. В самой Госавтоинспекции факт задержания подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

Как передает корреспондент Накануне.RU, видео задержания опубликовал известный спортивный журналист Василий Конов. Он утверждает, что на записи - "человек, похожий на Дмитрия Аленичева".

А вот и видео из Красноярска от очевидцев. Пока нет официальной информации - это человек, похожий на Дмитрия Аленичева.https://t.co/xalLwvJq7Thttps://t.co/V27LbtCHJu pic.twitter.com/HjjoSTq17H — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 19 ноября 2018 г.

В красноярском клубе уже выступили с официальным заявлением по поводу инцидента. Там отметили, что ждут официальных данных от Госавтоинспекции.

Официальное заявление ФК "Енисей" по поводу сообщений СМИ касательного главного тренера Д.А. Аленичева.



Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию. — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 19 ноября 2018 г.

Напомним, недавно Аленичева хотели отправить в отставку, но он удержался на тренерском посту.