19 Ноября 2018
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"Человек, похожий на Аленичева": в Сети появилось видео задержания тренера красноярского "Енисея"

В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания главного тренера красноярского "Енисея" Дмитрия Аленичева.

Ранее сообщалось, что известный тренер был задержан ДПС за управление клубным автомобилем в нетрезвом состоянии. СМИ утверждали, что Аленичев якобы выпивал в баре, поругался с одним из посетителей, сел за руль и уехал, а его оппонент позвонил в полицию: инспекторы остановили тренера и предложили тому пройти тест на алкоголь, но он отказался и стал угрожать сотрудникам. В самой Госавтоинспекции факт задержания подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

Как передает корреспондент Накануне.RU, видео задержания опубликовал известный спортивный журналист Василий Конов. Он утверждает, что на записи - "человек, похожий на Дмитрия Аленичева".

В красноярском клубе уже выступили с официальным заявлением по поводу инцидента. Там отметили, что ждут официальных данных от Госавтоинспекции.

Напомним, недавно Аленичева хотели отправить в отставку, но он удержался на тренерском посту.

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"Человек, похожий на Аленичева": в Сети появилось видео задержания тренера красноярского "Енисея"

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Теги: Аленичев, задержание, видео, Енисей



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Ранее 19.11.2018 09:25 Мск СМИ: главного тренера красноярского "Енисея" Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем

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