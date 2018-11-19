"Человек, похожий на Аленичева": в Сети появилось видео задержания тренера красноярского "Енисея"
В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания главного тренера красноярского "Енисея" Дмитрия Аленичева.
Ранее сообщалось, что известный тренер был задержан ДПС за управление клубным автомобилем в нетрезвом состоянии. СМИ утверждали, что Аленичев якобы выпивал в баре, поругался с одним из посетителей, сел за руль и уехал, а его оппонент позвонил в полицию: инспекторы остановили тренера и предложили тому пройти тест на алкоголь, но он отказался и стал угрожать сотрудникам. В самой Госавтоинспекции факт задержания подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.
Как передает корреспондент Накануне.RU, видео задержания опубликовал известный спортивный журналист Василий Конов. Он утверждает, что на записи - "человек, похожий на Дмитрия Аленичева".
А вот и видео из Красноярска от очевидцев. Пока нет официальной информации - это человек, похожий на Дмитрия Аленичева.https://t.co/xalLwvJq7Thttps://t.co/V27LbtCHJu pic.twitter.com/HjjoSTq17H— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 19 ноября 2018 г.
В красноярском клубе уже выступили с официальным заявлением по поводу инцидента. Там отметили, что ждут официальных данных от Госавтоинспекции.
Официальное заявление ФК "Енисей" по поводу сообщений СМИ касательного главного тренера Д.А. Аленичева.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 19 ноября 2018 г.
Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию.
Напомним, недавно Аленичева хотели отправить в отставку, но он удержался на тренерском посту.