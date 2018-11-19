СМИ: главного тренера красноярского "Енисея" Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем

СМИ сообщили о задержании главного тренера красноярского "Енисея" Дмитрия Аленичева. Специалист, якобы, ехал пьяным за рулем.

Как передает корреспондент Накануне.RU, информация о задержании Аленичева появилась в различных спортивных изданиях. Утверждается, что известный тренер управлял клубным автомобилем в нетрезвом состоянии. Сообщается, что Аленичев якобы выпивал в баре, поругался с одним из посетителей, сел за руль и уехал, а его оппонент позвонил в полицию.

По данным СМИ, инспекторы остановили тренера и предложили тому пройти тест на алкоголь, но он отказался и стал угрожать сотрудникам. В самой Госавтоинспекции факт задержания подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

Напомним, недавно Аленичева хотели отправить в отставку. Позже стало известно, что он продолжит тренировать "Енисей", так как у клуба нет денег, чтобы выплатить ему компенсацию за разрыв контракта.